Финансовая помощь украинцам в Польше: гарантии и сумма выплат

Соответствующий закон о помощи беженцам из Украины подписал президент Польши Анджей Дуда, сообщает Новое время.

13 марта стало известно о том, что президент Польши подписал закон об условиях пребывания украинских беженцев на территории страны и их социальной поддержке, принятый Сеймом ранее.

Закон гарантирует законность нахождения в Польше граждан Украины, прибывших в страну после полномасштабного вторжения РФ, и касается их супругов без украинского гражданства и детей, рожденных в Польше беженками из Украины.

Украинцы, бежавшие от войны, смогут законно находиться на территории Польши полтора года, а после девяти месяцев проживания в стране — подать заявление на получение временного вида на жительство на три года. Также украинцы смогут работать в Польше и получат доступ к медпомощи, а школьники и студенты смогут продолжить учебу.

В то же время украинцы получать и разовую финансовую помощь — 300 злотых на человека, что составляет около 2 тыс. грн.

Для граждан Польши, которые будут помогать беженцам с едой и проживанием, законом предусмотрены льготы.

Напомним, что украинцы, спасающиеся от полномасштабного вторжения России, находятся под временной защитой ЕС, которая может быть продлена до 3 лет, и им не обязательно проходить длительную процедуру получения статуса беженца.