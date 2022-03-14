Багамы запретили финучреждениям проводить транзакции россиян и белорусов

Центральный банк Багам запретил подотчетным финансовым учреждениям проводить транзакции россиян и белорусов, на которые распространяется действие западных санкций, сообщает Новое время.

Об этом заявила пресс-служба Центробанка.

Постановление касается всех лиц, в отношении которых действуют санкции США, Канады, Великобритании и ЕС, введенные из-за военной агрессии против Украины.

"После обсуждения с правительством Багам и надлежащего учета интересов юрисдикций и финансового сектора, агентства, входящие в структуру Группы регулирования финансовых услуг, запрещают всем, кто имеет право на работу с или при посредничестве Багам, участвовать в транзакциях подсанкционных физических и юридических лиц, связанных с Россией и Беларусью», — говорится в сообщении.

Багамы — один из крупнейших мировых оффшорных центров, где проводят финансовые операции многие компании.