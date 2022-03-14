Австралия ввела санкции против российских олигархов

Австралия объявила о новых санкциях против российских олигархов, ключевых бизнесменов и членов их семей, сообщает Новое время.

Как сообщает министерство иностранных дел Австралии, под санкции попали 33 человека: экс-владелец Челси Роман Абрамович, генеральный директор Газпрома Алексей Миллер и глава правления одного из крупнейших авиаперевозчиков РФ Россия Дмитрий Лебедев.

"Объявленные сегодня санкции усиливают приверженность Австралии санкциям в отношении тех людей, которые накопили огромное личное состояние и имеют экономическое и стратегическое значение для России, в том числе в результате их связей с президентом России Владимиром Путиным" , — говорится в главы МИД Австралии Маризы Пейн.

Она отметила, что многие из этих олигархов способствовали или получали непосредственную выгоду от незаконных и непростительных действий Кремля в Украине с 2014 года.