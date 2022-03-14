В Госдепе увидели признаки готовности РФ к "предметным переговорам с Украиной"
Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман заявила, что РФ показывает готовность к серьезным переговорам с Украиной после начала войны, сообщает Новое время.
По мнению Шерман, к предметным переговорам Россию может подталкивать давление Запада.
"Мы видим некоторые признаки готовности к реальным, серьезным переговорам. Но я должна сказать, пока создается впечатление, что Владимир Путин намерен уничтожить Украину. Мы должны помогать украинцам всеми возможными способами", — заявила Шерман.