Курс валют НБУ на 14 марта

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 14 марта 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 13 марта, не изменился и остается на уровне 29.25 за 1 доллар.

Евро не изменился, и его курс составил 33.17 за 1 евро.

Рубль не изменился, и его курс составил 3.64 за 10 рублей.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 39.74 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 31.81 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.30 за 1 польский злотый.