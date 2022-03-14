Зеркаль: Украина добивается создания отдельного счета для репарации от РФ

Украина настаивает на создании отдельного счета, на который будут поступать россиянам средства за их газ и нефть от Европы, и когда придет время платить Украине за ущерб нанесенный в войне, именно с того счета средства будут перечислены независимо от желания россиян, сообщает ТСН.

Об этом заявила член делегации Украины для участия в устных слушаниях Международного суда ООН в Гааге Лана Зеркаль.

"Этот счет открывается на основании санкций ЕС. Дальше страны, которые сейчас получаются от РФ энергоносители и вместо того, чтобы присылали эти средства в Россию, а это почти миллиард ежемесячно, эти средства откладываются на специальном счете и тогда, когда есть какие-то решения, есть ли какая-либо сделка… с этих счетов суммы поступают в Украину", — отметила дипломат.

Она также отметила, что есть все шансы получить от России деньги даже без суда.