Генштаб: ВСУ нанесли удары по тыловой инфраструктуре противника

ВСУ нанесены удары по тыловой инфраструктуре противника. Враг деморализован и отказывается выполнять приказы командования, отказники содержатся в военном лагере Белгородской военной комендатуры, где с ними проводятся меры досудебного дознания, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в сводке Генерального Штаба ВСУ по состоянию на 6.00 14 марта.

"Нравственно-психологическое состояние противника остается на низком уровне, что приводит к отказам военнослужащих ВС РФ выполнять приказы командования. По имеющейся информации, на территории РФ в городе Белгород размещен военный лагерь Белгородской военной комендатуры. В лагере содержатся российские военнослужащие, которые после лечения выписаны из госпиталей и ждут отправки в подразделения. Также в указанном лагере находятся военнослужащие ВС РФ, отказывающиеся от участия в боевых действиях, с ними проводятся меры досудебного дознания" , – говорится в сообщении Генштаба.

Украинские военные отмечают, что ВСУ нанесены сокрушительные удары по тыловой инфраструктуре (полевым базам и складам) с целью нарушения системы логистического обеспечения врага на временно занятых оккупантами территориях Украины.

Также подчеркивается, что за предыдущие сутки группировкой Воздушных Сил Вооруженных сил Украины были поражены четыре самолета, три вертолета и беспилотные летательные аппараты (информация по типу уточняется).

Оккупационные войска значительных успехов в ведении наступательной операции по всем направлениям выдвижения не имели. Основные усилия оккупантов были сосредоточены на закреплении и содержании на ранее занятых рубежах.

Вновь фиксируются нередкие случаи использования противником гражданской инфраструктуры, в частности и религиозных объектов для оборудования огневых позиций, размещения вооружения и военной техники.