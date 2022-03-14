WP: РФ угрожает западным компаниям арестами руководителей за выход из страны

Российская прокуратура пригрозила западным компаниям, в частности McDonald's и IBM, арестам руководства и конфискацией имущества за выход из страны и критику властей, сообщает Экономическая правда.

Об этом пишет Washington Post со ссылкой на собеседников.

"Предупреждения" происходили на прошлой неделе, российские прокуроры обратились к McDonald's, IBM и владельцу KFC Yum Brands. По словам собеседников, звонки и визиты содержали угрозы подать в суд на компании и арестовать активы, в том числе торговые марки.

Угрозы затронули компании в разных отраслях, среди которых ИТ, продукты питания, одежда и банковская деятельность.

Такие "обращения" от власти заставили по меньшей мере одну компанию ограничить коммуникации с материнской компанией из-за озабоченности тем, что электронные или текстовые сообщения между коллегами могут быть перехвачены. Ряд компаний переехали, чтобы вывезти руководителей из России