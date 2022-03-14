КГВА: в Киеве обстреляли многоэтажку и завод "Антонов"
В Оболонском районе Киева в девятиэтажку попал артиллерийский снаряд, предварительно 2 погибших. Также под обстрел попал завод "Антонов", сообщает Украинская правда.
Об этом заявили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям, а также в Киевской городской военной администрации.
С первого по третий этаж дом частично был разрушен, на третьем и четвертом этаже начался пожар.
Как отмечается, дом находится на Богатырской, 20.
В ГСЧС сообщили, что в результате обстрела погибли два человека, троих госпитализировали, девяти пострадавшим оказали помощь на месте.
Позже в Киевской городской военной администрации сообщили об обстреле многоэтажки и завода "Антонов" в столице, а также подтвердили информацию о 2 погибших.
"По предварительным данным погибли два человека, 7 имеют ранения разной степени тяжести. С места взрыва в жилом доме эвакуировано около 70 человек", – заявил зампредседателя КГВА Николай Поворозник.