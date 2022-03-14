Кулеба аргументировал, почему Украина просит Запад о боевых самолетах

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире американского CBS объяснил, почему Киев упорно просит Запад о помощи в виде боевых самолетов, сообщает Европейская правда.

Дмитрий Кулеба отметил, что самолеты сейчас наиболее важный вопрос, потому что нужны Украине, чтобы отгонять вражеские бомбардировщики от городов и уничтожать колонны бронетехники.

"Если мы потеряем контроль над небом, мы не сможем предотвращать две ситуации - не можем остановить российские бомбардировщики, которые разрушают наши города и убивают гражданское население, и не можем уничтожать российские колонны, двигающиеся к большим городам. И для первого, и для второго нам нужно больше самолетов. Это сейчас самый неотложный вопрос" , - сказал он.

Кулеба отметил, что Украина не понимает объяснений от союзников по поводу того, почему они не хотят предоставлять самолеты, и продолжит настаивать на своем.

"С одной стороны, все готовы это сделать - но ничего не происходит и мы не получаем самолеты. Это похоже на игру в пинг-понг, когда каждый передает мяч другому и снова получает его. Сейчас нет времени на такую ​​"пинг-понгную" дипломатию" , - отметил глава МИД.

Дмитрий Кулеба не согласился с аргументацией о том, что предоставление Украине самолетов могло бы подлить масла в огонь и еще больше разозлить Путина.

"Беспилотники не считаются вызывающими эскалацию, а самолеты считаются. Какая в этом логика?... Что должна сделать Россия для того, чтобы все поняли, что это уже пик эскалации? Они уже используют оружие, запрещенное международными конвенциями" , - подчеркнул он.

Дмитрий Кулеба сказал также, что не ожидает прямого вмешательства НАТО, даже если Россия пойдет на применение химического оружия, но нуждается в оружии для самозащиты.