ОВА: В Ровенской области в результате авиаудара повредили телебашню
В результате авиаудара в Ровенской области была повреждена телебашня. Об этом заявил глава ОВА Виталий Коваль.
"В результате авиаудара повреждена телевизионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", – сообщил он на своей странице в Facebook.
В связи с прекращением телевещания Виталий Коваль дал несколько советом жителям Ровенской области:
- Следите за официальными новостями в youtube – онлайн-трансляция "Єдині новини" на страницах украинских и местных телеканалов.
- Установите онлайн-приложение "Радіодім". Он находится в App Store, Google Play и App Gallery. То есть возможно для установки на большинстве мобильных телефонов. Работает без тарификации мобильного оператора.
- Скачайте приложение "Радіо Трек" в App Store и Google Play. Местная радиостанция, которая вещает только официальные новости.
- По возможности – используйте медиасервисы для просмотра телевидения и прослушивания аудио, такие как Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV и другие.
- Спутниковое телевидение и кабельные сети также работают: Триолан, Ланет, Воля и т.д.