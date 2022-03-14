ОВА: В Ровенской области в результате авиаудара повредили телебашню

В результате авиаудара в Ровенской области была повреждена телебашня. Об этом заявил﻿ глава ОВА Виталий Коваль.

"В результате авиаудара повреждена телев﻿изионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", – сообщил он на своей странице в Facebook.

В связи с прекращением телевещания Виталий Коваль дал несколько советом жителям Ровенской области: