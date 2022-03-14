ОВА: В Ровенской области в результате авиаудара повредили телебашню

ОВА: В Ровенской области в результате авиаудара повредили телебашню
Фото: Wikimedia

В результате авиаудара в Ровенской области была повреждена телебашня. Об этом заявил﻿ глава ОВА Виталий Коваль. 

"В результате авиаудара повреждена телев﻿изионная башня в Ровенской области. На месте работают соответствующие службы. Детали выясняются", – сообщил он на своей странице в Facebook.

В связи с прекращением телевещания Виталий Коваль дал несколько советом жителям Ровенской области: 

  • Следите за официальными новостями в youtube – онлайн-трансляция "Єдині новини" на страницах украинских и местных телеканалов.
  • Установите онлайн-приложение "Радіодім". Он находится в App Store, Google Play и App Gallery. То есть возможно для установки на большинстве мобильных телефонов. Работает без тарификации мобильного оператора.
  • Скачайте приложение "Радіо Трек" в App Store и Google Play. Местная радиостанция, которая вещает только официальные новости.
  • По возможности – используйте медиасервисы для просмотра телевидения и прослушивания аудио, такие как Megogo, oll.tv, sweet.tv, Divan TV и другие.
  • Спутниковое телевидение и кабельные сети также работают: Триолан, Ланет, Воля и т.д.
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