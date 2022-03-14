Журналист: в Мариуполе умерла беременная, пострадавшая в обстреле роддома
В Мариуполе умерла беременная, которая пострадала во время обстрела роддома российскими войсками.
Об этом сообщила журналист "Голоса Америки" Ася Долина. Эту информацию ей также подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото раненых для агентства Associated Press.
"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребёнок ее не рождённый не выжил", – написала она в Facebook.