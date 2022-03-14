Журналист: в Мариуполе умерла беременная, пострадавшая в обстреле роддома

В Мариуполе умерла беременная, которая пострадала во время обстрела роддома российскими войсками.

Об этом сообщила﻿ журналист "Голоса Америки" Ася Долина. Эту информацию ей также подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото раненых для агентства Associated Press.

"Первая беременная девушка из видео/фото репортажей с места бомбежки детской больницы номер три в Мариуполе (роддом), та, которую выносили на носилках, не выжила. И ребёнок ее не рождённый не выжил", – написала она в Facebook.
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