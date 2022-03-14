Журналист: в Мариуполе умерла беременная, пострадавшая в обстреле роддома

В Мариуполе умерла беременная, которая пострадала во время обстрела роддома российскими войсками.

Об этом сообщила﻿ журналист "Голоса Америки" Ася Долина. Эту информацию ей также подтвердил фотограф Евгений Малолетка, сделавший фото раненых для агентства Associated Press.