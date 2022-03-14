Журналисты нашли у Медведчука "золотой" вагон

Журналисты нашли на территории имения Виктора Медведчука роскошный вагон-ресторан, который он прятал под зеленой маскировочной сеткой, сообщает Слідство.Інфо.

По информации журналистов, этот вагон подарила ему жена Оксана Марченко на прошлогодний день рождения. Для вагона на территории поместья построили специальный перрон и даже привезли железнодорожные рельсы. Станция называется "Дальняя".

Сам вагон украшен позолотой, бархатными диванами и стульями, а также роскошным деревом. Внутри – роскошь и посуда с позолоченными гербами Российской Федерации.

В "Укрзализницы" уже заявили, что готовы национализировать вагон Медведчука и задействовать его для перевозки детей и послеоперационных больных.