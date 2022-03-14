Как и где получить помощь с документами за границей

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует, что оформление утраченных или просроченных документов за границей - полномочия Консульства.

Все услуги с документами для украинских беженцев предоставляются безотлагательно.

В Консульстве вы можете:

Продлить срок действия собственного загранпаспорта и детей

Внести сведения о детях младше 16 лет в паспорт одного из родителей

Оформить Свидетельство о подтверждении лица на случай, если у вас есть только внутренний паспорт (старого образца в виде "книжечки"), где отсутствуют записи на латинице

Получить информационную поддержку.

Ссылки на информационные онлайн-карты стран, которые приняли больше всего украинцев: