Как и где получить помощь с документами за границей
Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует, что оформление утраченных или просроченных документов за границей - полномочия Консульства.
Все услуги с документами для украинских беженцев предоставляются безотлагательно.
В Консульстве вы можете:
- Продлить срок действия собственного загранпаспорта и детей
- Внести сведения о детях младше 16 лет в паспорт одного из родителей
- Оформить Свидетельство о подтверждении лица на случай, если у вас есть только внутренний паспорт (старого образца в виде "книжечки"), где отсутствуют записи на латинице
- Получить информационную поддержку.
Ссылки на информационные онлайн-карты стран, которые приняли больше всего украинцев: