Как и где получить помощь с документами за границей

Как и где получить помощь с документами за границей
Фото: Курс Украины

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины информирует, что оформление утраченных или просроченных документов за границей - полномочия Консульства.

Все услуги с документами для украинских беженцев предоставляются безотлагательно.

В Консульстве вы можете:

  • Продлить срок действия собственного загранпаспорта и детей
  • Внести сведения о детях младше 16 лет в паспорт одного из родителей
  • Оформить Свидетельство о подтверждении лица на случай, если у вас есть только внутренний паспорт (старого образца в виде "книжечки"), где отсутствуют записи на латинице
  • Получить информационную поддержку.

Ссылки на информационные онлайн-карты стран, которые приняли больше всего украинцев:

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