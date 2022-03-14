Верещук: в Украине сегодня откроют 10 гуманитарных коридоров

Сегодня, 14 марта, в Украине откроют 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.

Киевская область:

Из сел Богдановка и Новобогдановка - в Бровары

Из села Перемога (Барышевская община) - в Бровары

Из села Бобрик - в Бровары

Из Гостомеля - в село Белогородка

Из поселков Ворзель и Немешаево - в село Белогородка

Из поселка Дмитровка - в село Белогородка

Луганская область:

Северодонецк - Славянск (Донецкая область)

Попасная - Славянск

Горское - Славянск

Верещук добавила, что сегодня снова попытаются разблокировать гуманитарный конвой из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.