Верещук: в Украине сегодня откроют 10 гуманитарных коридоров
Сегодня, 14 марта, в Украине откроют 10 гуманитарных коридоров для эвакуации людей, сообщает РБК-Украина.
Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Ирина Верещук.
Киевская область:
- Из сел Богдановка и Новобогдановка - в Бровары
- Из села Перемога (Барышевская община) - в Бровары
- Из села Бобрик - в Бровары
- Из Гостомеля - в село Белогородка
- Из поселков Ворзель и Немешаево - в село Белогородка
- Из поселка Дмитровка - в село Белогородка
Луганская область:
- Северодонецк - Славянск (Донецкая область)
- Попасная - Славянск
- Горское - Славянск
Верещук добавила, что сегодня снова попытаются разблокировать гуманитарный конвой из Бердянска через Мангуш в Мариуполь.