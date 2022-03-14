Мэр: Россияне бомбили жилой сектор Ахтырки

В результате авиабомбардировки Ахтырки в понедельник, 14 марта, погибли по меньшей мере три мирных человека, других еще не нашли. Об этом сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook.

"Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка, частного сектора, жилых домов. Погибли по меньшей мере три человека, других еще не нашли. За мной пылают дома" , - сказал мэр. ﻿

Он отметил, что пока нет защиты от авиаударов, этой защиты нет у всей страны.