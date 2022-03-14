Мэр: Россияне бомбили жилой сектор Ахтырки
В результате авиабомбардировки Ахтырки в понедельник, 14 марта, погибли по меньшей мере три мирных человека, других еще не нашли. Об этом сообщил мэр Ахтырки Павел Кузьменко в Facebook.
"Ночью была авиабомбардировка города Ахтырка, частного сектора, жилых домов. Погибли по меньшей мере три человека, других еще не нашли. За мной пылают дома", - сказал мэр.
Он отметил, что пока нет защиты от авиаударов, этой защиты нет у всей страны.
"Те летчики, которые бомбят город Ахтырку, должны понимать, что они убивают мирное население, и их дети, тех летчиков-ублюдков, должны гореть в аду", - сказал он.