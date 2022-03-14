В польском правительстве призвали исключить РФ из МАГАТЭ

Польская министр климата и окружающей среды Анна Москва попросила главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) исключить РФ из всех органов этой организации, сообщает Европейская правда.

Анна Москва сообщила, что направила официальное письмо председателю МАГАТЭ Рафаэлю Гросси с просьбой отстранить Россию от всех органов этой организации в связи с происходящим в Украине.

"Польша и другие члены МАГАТЭ серьезно озабочены нападением на АЭС и действиями России в Чернобыле и Запорожье, а также в Чернобыльской зоне отчуждения. Они очевидно неприемлемы" , - заявила она.

С 24 февраля российские оккупанты контролируют Чернобыльскую АЭС, с начала марта – Запорожскую АЭС.

Глава министерства климата и окружающей среды подчеркнула, что МАГАТЭ должен принять срочные меры в отношении России.

"В письме к Рафаэлю Гросси я просила немедленно приостановить действие Российской Федерации во всех органах МАГАТЭ. Речь идет также о российских экспертах и ​​сотрудниках, работающих в МАГАТЭ. Во время моего последнего разговора в прошлую пятницу я также заявила, что мы выражаем готовность приобщиться к контрольной деятельности Агентства в Украине", - объяснила Москва.

МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) было создано в 1957 году. Это специализированное автономное агентство системы ООН, созданное для координации всей деятельности, связанной с мирным использованием ядерной энергии в мире.