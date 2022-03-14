В Украине запустили официальную онлайн-платформу для волонтеров

Минобороны и YouControl запустили онлайн-платформу помощи армии People for UA для объединения и координации всех волонтеров, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Для работы на платформе нужно:

Зарегистрироватсья на people4ua.com.

Верифицироваться через BankID, чтобы предотвратить риски мошенничества и диверсий.

Заполнить анкету: вид пособия, объем, населенный пункт.

"Платформа позволяет автоматизированно распределять помощь в те места, где она сейчас нужнее всего, и скоординировать логистику для быстрой доставки товаров и услуг" , — пояснили в ведомстве.

Преимущества работы через платформу: