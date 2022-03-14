В Украине запустили официальную онлайн-платформу для волонтеров

В Украине запустили официальную онлайн-платформу для волонтеров

Минобороны и YouControl запустили онлайн-платформу помощи армии People for UA для объединения и координации всех волонтеров, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

Для работы на платформе нужно:

  • Зарегистрироватсья на people4ua.com.
  • Верифицироваться через BankID, чтобы предотвратить риски мошенничества и диверсий.
  • Заполнить анкету: вид пособия, объем, населенный пункт.
"Платформа позволяет автоматизированно распределять помощь в те места, где она сейчас нужнее всего, и скоординировать логистику для быстрой доставки товаров и услуг", — пояснили в ведомстве.

Преимущества работы через платформу:

  • Нет хаотичных закупок.
  • Предотвращение мошенничества.
  • Официальное подтверждение Минобороны об адресной помощи.
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