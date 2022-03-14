В Украине запустили официальную онлайн-платформу для волонтеров
Минобороны и YouControl запустили онлайн-платформу помощи армии People for UA для объединения и координации всех волонтеров, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.
Для работы на платформе нужно:
- Зарегистрироватсья на people4ua.com.
- Верифицироваться через BankID, чтобы предотвратить риски мошенничества и диверсий.
- Заполнить анкету: вид пособия, объем, населенный пункт.
"Платформа позволяет автоматизированно распределять помощь в те места, где она сейчас нужнее всего, и скоординировать логистику для быстрой доставки товаров и услуг", — пояснили в ведомстве.
Преимущества работы через платформу:
- Нет хаотичных закупок.
- Предотвращение мошенничества.
- Официальное подтверждение Минобороны об адресной помощи.