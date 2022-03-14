Кадыров намекнул, что может находиться в Киеве и "ждать команды"
Рамзан Кадыров заявил, что украинская разведка плохо работает, раз не в курсе о его точном местонахождении в Украине. Об этом он написал у себя в Телеграм-канале.
"Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились? Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать", – написал он.
По его мнению,
"иностранные инструкторы и военные советники" учили украинцев
"по устаревшей методике".
"Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать, – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец. Предложение все еще в силе. Но не надолго", – пригрозил Кадыров.
Далее он пояснил, что якобы с одной стороны Киева зайдет он с приспешниками, а с другой –
"старые опытные бойцы" во главе с Адамом Делимхановым, которые прошли
"две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух".
"Мы на деле покажем вам, что российская практика учит войне лучше, чем иностранная теория и рекомендации военных советников. Внесу интригу: а может мы уже в Киеве и только ждем нужной команды? У нас минутная готовность. На все воля Всевышнего!" – подытожил он.