Кадыров намекнул, что может находиться в Киеве и "ждать команды"

Рамзан Кадыров заявил, что украинская разведка плохо работает, раз не в курсе о его точном местонахождении в Украине. Об этом он написал у себя в Телеграм-канале﻿.

"Хромает ваша разведка... На видео мы в Гостомеле. На днях мы были примерно в 20 км от вас, киевские нацики, а в данный момент еще ближе, и догадайтесь-ка насколько близко мы приблизились? Ваша разведка СБУ совсем не умеет работать", – написал он.

По его мнению, "иностранные инструкторы и военные советники" учили украинцев "по устаревшей методике" .

"Можете на минутку расслабиться, так как вам не придется нас искать, – мы сами вас найдем. Ох, недолго осталось вам. Лучше сдавайтесь и становитесь рядом с нами, как я уже не раз предлагал, или настанет ваш конец. Предложение все еще в силе. Но не надолго", – пригрозил Кадыров.

Далее он пояснил, что якобы с одной стороны Киева зайдет он с приспешниками, а с другой – "старые опытные бойцы" во главе с Адамом Делимхановым, которые прошли "две военные кампании и многократно демонстрировали свои боевые способности и дух" .