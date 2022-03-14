HRT: Упавший в столице Хорватии беспилотник переносил авиабомбу

Беспилотник, который 10 марта упал в Загребе, столице Хорватии, переносил авиабомбу весом до 120 кг. Об этом пишет издание HRT со ссылкой на источники в Министерстве обороны Хорватии, сообщает Лига.net.

Как пишет издание, вчера вытащили большую часть обломков упавшего беспилотника. Министр обороны Хорватии подтвердил, что на месте его падения были обнаружены следы взрывчатки и части авиабомбы советского производства, которые свидетельствуют о том, что это был не самолет-разведчик.

При этом источники HRT уточнили, что бомба, находившаяся на борту беспилотника, взорвалась под землей. Как сообщили изданию, если бы крушение пришлось не на мягкую землю, а на бетон или асфальт, последствия были бы катастрофическими.

Хорватские власти продолжают расследование инцидента, устанавливают тип бомбы и ее назначение.

Также пока неизвестно, с чьей территории прибыл беспилотник – с российской или украинской. Хорватия вместе с союзниками по НАТО устанавливает, кто именно и с какой целью его запустил через снимки радаров и данные в электронных системах.