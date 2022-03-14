В Кабмине рассказали о проблемах с посевной

Потребности украинских аграриев обеспечены к посевной 2022 года на 84%, в средствах зашиты растений (СЗР) – на 55%, семенном материале - на 78%, наиболее критична нехватка топлива для с/х техники, но ситуация уже решается на уровне первых лиц государства, сообщает Интерфакс-Украина.

Такой комментарий дал министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

"Общая потребность в удобрениях под посевную покрыта на 84%, в средствах защиты растений – на 55%. Этот показатель неудовлетворителен, но и не критичен, ведь недостаток можно компенсировать за счет импорта из стран ЕС, готовых оказать нам всю необходимую поддержку. Тем более что агрономические сроки внесения СЗР приходятся в основном на май. Наиболее критична проблема - с топливом, она решается на уровне первых лиц государства" , - подчеркнул министр.

Он напомнил, что аграрии начинают подготовку к посевной еще осенью предыдущего года, поэтому до войны они смогли подготовить необходимые ресурсы для посевной примерно в одинаковых объемах.

Лещенко уточнил, что потребность в семенном материале по Украине обеспечена на 78%. Подавляющее большинство материала уже находится на складах аграрных производителей.

"Относительно продовольственной безопасности. Сейчас рано давать какие-либо оценки – все будет зависеть от военной ситуации в государстве. Аграрии Украины очень мужественны и готовы работать в сложных условиях, чтобы обеспечить продовольственную безопасность. Оптимальных календарных сроков посева нет, они зависят от погодных условий. У нас холодная весна, поэтому старт посевной кампания несколько отложен. Основной период в этом году придется на апрель – май" , - прокомментировал министр.

По его данным, Минагрополитики находится в постоянном контакте с крупными дистрибьюторами и производителями семян и СЗР, которые делают все возможное для обеспечения продовольствием и недопущения продовольственного кризиса.