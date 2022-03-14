КГГА: в Киеве заработала вся инфраструктура

Инфраструктура Киева работает в штатном режиме. Жителей столицы призывают помнить об осторожности и не игнорировать сигналы воздушной тревоги.﻿﻿ Об этом сообщает пресс-служба﻿ КГГА.

"Город продолжает жить в условиях военного положения. Крайне важно соблюдать осторожность: спускаться в укрытие в случае объявления воздушной тревоги, соблюдать правила комендантского часа", – пишет пресс-служба.

Отмечается, что уже работает инфраструктура города.

"Коммунальщики, транспортники, медики работают в боевом режиме. С 08:00 до 19:00 там, где можно обеспечить перевозку, работает общественный транспорт. Открываются аптеки, магазины, заправки, СТО", – добавили в КГГА.

Также сообщается, что продолжает работу Гуманитарный штаб.