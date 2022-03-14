ГСЧС: более тысячи населенных пунктов остались без электричества

По состоянию на утро 14 марта в Украине остаются обесточенными более тысячи населенных пунктов, сообщает Зеркало недели.

Об этом говорится в сообщении государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"В настоящее время обесточены 1003 населенных пункта, из них частично 20. ГСЧС для обеспечения аварийного электропитания объектов социальной сферы привлечено 12 генераторов, из них 5 для обеспечения электроэнергией больниц" , - говорится в сообщении.

Также в ГСЧС сообщили, что за минувшие сутки подразделениями службы совершено 620 выездов, в том числе 261 выезд на ликвидацию последствий обстрелов РФ населенных пунктов и объектов гражданской инфраструктуры.