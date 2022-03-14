Генштаб: Россия потеряла в войне уже более 12 тысяч человек

Генштаб: Россия потеряла в войне уже более 12 тысяч человек
Фото: Рixabay

Потери личного состава войск РФ на сегодня составляют более 12 тысяч человек. Об этом заявляет пресс-служба﻿ Генштаба ВСУ в своей новой сводке.

По информации Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 12 000 человек;
  • танков ‒ 389 единиц;
  • боевых бронированных машин ‒ 1249 единиц;
  • артиллерийских систем – 150 единиц;
  • РСЗО – 64 единиц;
  • средства ПВО – 34 единиц;
  • самолетов – 77 единиц;
  • вертолетов – 90 единиц;
  • автомобильной техники – 617 единиц;
  • корабли /катера – 3 единиц;
  • цистерн с ГСМ – 60;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – пишет пресс-служба.
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