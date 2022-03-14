Генштаб: Россия потеряла в войне уже более 12 тысяч человек
Потери личного состава войск РФ на сегодня составляют более 12 тысяч человек. Об этом заявляет пресс-служба Генштаба ВСУ в своей новой сводке.
По информации Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 12 000 человек;
- танков ‒ 389 единиц;
- боевых бронированных машин ‒ 1249 единиц;
- артиллерийских систем – 150 единиц;
- РСЗО – 64 единиц;
- средства ПВО – 34 единиц;
- самолетов – 77 единиц;
- вертолетов – 90 единиц;
- автомобильной техники – 617 единиц;
- корабли /катера – 3 единиц;
- цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.
"Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий", – пишет пресс-служба.