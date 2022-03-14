Генштаб: Россия потеряла в войне уже более 12 тысяч человек

Потери личного состава войск РФ на сегодня составляют более 12 тысяч человек. Об этом заявляет пресс-служба﻿ Генштаба ВСУ в своей новой сводке.

По информации Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02 по 14.03 ориентировочно составили:

личного состава – более 12 000 человек;

танков ‒ 389 единиц;

боевых бронированных машин ‒ 1249 единиц;

артиллерийских систем – 150 единиц;

РСЗО – 64 единиц;

средства ПВО – 34 единиц;

самолетов – 77 единиц;

вертолетов – 90 единиц;

автомобильной техники – 617 единиц;

корабли /катера – 3 единиц;

цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 8.