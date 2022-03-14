Подоляк: С минуты на минуту начнется 4-й раунд переговоров с РФ

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что сейчас стартует 4-й раунд переговоров Украины и России.

Соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter﻿.

"Переговоры. 4-й раунд. О мире, прекращении огня, немедленном отводе всех войск и гарантиях безопасности. Трудный разговор", - отметил Подоляк.

Вместе с тем он отметил, что позиция Украины на переговорах остается неизменной.

"Немедленное прекращение огня, отвод всех российских войск и только после этого мы можем говорить о каких-то соседских отношениях, о каких-то политических урегулированиях", - подчеркнул советник руководителя ОП.