Кулеба призвал Запад помочь Украине остановить вторжение

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на своей странице в Twitter обратился к тем, кто боится "быть втянутым в Третью мировую войну".

"Тем за границей, кто боится быть "втянутым в Третью мировую войну". Украина успешно сопротивляется. Нам нужно, чтобы вы помогли нам сражаться. Обеспечьте нас всем необходимым оружием. Примените больше санкций к России и полностью ее изолируйте. Помогите Украине заставить Путина потерпеть неудачу, и вы предотвратите большую войну" , - написал он.