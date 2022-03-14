Энергоатом: оккупанты подорвали мост между Запорожьем и Энергодаром

В Запорожской области российские оккупационные войска подорвали мост, движение гуманитарных грузов остановлено.

Об этом сообщили в ГП "Энергоатом".

"Оккупанты разбомбили мост в районе Каменского. Гуманитарные конвои и эвакуация людей пока невозможны. Объезд возможен только по плохим дорогам из-за горячих точек, где размещены боевые позиции врага" , – говорится в сообщении.

В госпредприятии также отметили, что российские войска не пропускают автомобили через Токмак и другие населенные пункты по пути.