Арестович: Мариуполь остается темой номер один для президента

Ситуация вокруг Мариуполя остается приоритетной для украинского военно-политического руководства и дипломатов. Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович, сообщает Интерфакс-Украина.

"Самая сложная ситуация сейчас в Мариуполе, под Мариуполем. Там россияне сносят просто город с лица земли. Военные наши там имеют успехи, вчера они сделали очередную попытку бронетанкового прорыва Мариуполя, набрали пленных. Но вопрос в том, что за это россияне сносят город с лица земли просто", – утверждает Арестович.

Он уточнил, что, по официальным сообщениям местной власти, сейчас в городе насчитали более 2,5 тыс. убитых.

"И это катастрофа, которой мир не дал надлежащую оценку. Сейчас президент Украины обозначил для себя, уже третьи сутки как, Мариуполь темой номер один. И глава Офиса, и президент, и вся наша дипломатия прилагает огромные усилия – подняли всех: и церкви, и международные организации, и остальных лидеров ведущих стран мира", – рассказал Арестович в эфире телемарафона в понедельник.

Он также уточнил, что запланированный на воскресенье гуманитарный конвой для Мариуполя доставить не удалось.

В то же время, в районе Мелитополя было уничтожено около 50 единиц российской техники, входившей в состав колонны из 200 единиц.

"По предварительным данным, проверенным, более 50 единиц техники было уничтожено. Не 200, как сначала сообщили – сама колонна была 200. А когда посмотрели, сколько уничтожено – где-то четверть, 50. Но и это очень много, на самом деле", – подчеркнул Арестович.

Он также уточнил, что очередной раунд переговоров, назначенный на понедельник, состоится в видео-формате.