Ермак: Израиль выступит посредником между РФ и Украиной
Украина ведет интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в решении гуманитарных вопросов, связанных с российской агрессией, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.
"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой", – написал он.
Ермак добавил, что уже есть первые результаты сотрудничества.
"Уже добились первых результатов: в рамках эвакуации Израиль начнет впускать родственников тех украинцев, которые уже находятся в этой стране. Спасибо коллегам и надеюсь на успех наших общих дипломатических усилий", - написал он.