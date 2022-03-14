Ермак: Израиль выступит посредником между РФ и Украиной

Украина ведет интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в решении гуманитарных вопросов, связанных с российской агрессией, сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в Facebook.

"Израиль взял на себя сложную, но благородную миссию посредника в поиске мира и завершении российской агрессии против Украины. Также ведем интенсивный диалог с Израилем по поводу его участия в гуманитарной составляющей. На постоянной связи с советником по вопросам национальной безопасности и председателем Совета национальной безопасности Эйялем Хулатой" , – написал он.

Ермак добавил, что уже есть первые результаты сотрудничества.