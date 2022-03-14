МОН: в 13 областях Украины школы возобновили работу

Министерство образования и науки заявляет, что образовательный процесс возобновлен после вынужденных каникул в 13 областях Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"По информации департаментов образования и науки военных администраций, обучение стартовало в 13 областях. Форма образовательного процесса зависит от ситуации безопасности в каждом регионе, территориальной громады отдельно и обязательно согласована с военной администрацией", - написал министр образования и науки Сергей Шкарлет.

Отмечается, что в 8 областях частично в громадах образовательный процесс начался, а частично продлены каникулы.

В 4 областях, где ситуация безопасности не позволяет, обучение приостановлено.

"Напомню, что для дистанционного обучения соискатели образования и учителя могут использовать национальную электронную платформу "Всеукраинская школа онлайн", на которой размещены уроки по всем школьным предметам для учеников 5-11 классов, и она постоянно доступна", - добавил он.

Кроме того, Минобразования совместно с компанией "Google Украина" создали Всеукраинское онлайн расписание.

Также сегодня стартовал образовательный проект "Обучение без границ" – совместный проект Минобразования, Минкультуры, украинских телеканалов ПЛЮСПЛЮС, "Пиксель" и "Суспильне", а также платформ онлайн-телевидения MEGOGO, Киевстар ТВ, 1+1 видео и sweet.tv.

Проект предусматривает трансляцию видеоуроков для школьников 5-11 классов, которые остаются в регионах, где есть проблема недостаточно качественной связи и доступа в интернет.