Источники: Рада планирует собраться в ближайшие дни

Заседание Верховной Рады планируется в ближайшие дни. Об этом, ссылаясь на источники во фракциях "Голос", "Слуга народа" и "ЕС", сообщает Украинская правда.

Депутатов просят быть готовы в ближайшие дни принять участие в заседании. Где именно будет проходить Рада и в какое конкретно время – из соображений безопасности пока точно неизвестно.

"Сейчас еще нет согласованной повестки дня. Еще дорабатываем", - рассказывают источники.

По состоянию на утро 14 марта депутаты между собой пришли к согласию по следующим законопроектам: