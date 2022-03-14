Источники: Рада планирует собраться в ближайшие дни
Заседание Верховной Рады планируется в ближайшие дни. Об этом, ссылаясь на источники во фракциях "Голос", "Слуга народа" и "ЕС", сообщает Украинская правда.
Депутатов просят быть готовы в ближайшие дни принять участие в заседании. Где именно будет проходить Рада и в какое конкретно время – из соображений безопасности пока точно неизвестно.
"Сейчас еще нет согласованной повестки дня. Еще дорабатываем", - рассказывают источники.
По состоянию на утро 14 марта депутаты между собой пришли к согласию по следующим законопроектам:
- О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины по налогообложению нефтетоплив и смазочных масел;
- О внесении изменений в некоторые законы Украины по обеспечению функционирования информационно-коммуникационных систем, электронных коммуникационных систем, публичных электронных реестров;
- О внесении изменений в заключительные положения Закона Украины "О Службе военного капелланства" относительно вступления в силу.