ВОЗ оценивает число пострадавших от войны в Украине в 18 млн

Текущее оценочное число пострадавших в Украине от военного наступления России составляет 18 млн человек, из которых 6,7 млн являются внутренне перемещенными лицами, сообщает Интерфакс-Украина.

Об этом говорится в заявлении европейского подразделения Всемирной организации здравоохранения.

"Около 3 млн человек покинули страну. Цепочки поставок были серьезно нарушены. Многие дистрибьюторы не работают, некоторые запасы недоступны из-за военных операций, запасы лекарств подходят к концу, а больницы с трудом могут оказать помощь больным и раненым" , – отмечается в документе.

ВОЗ указывает, что координирует с партнерами оказание гуманитарной медицинской помощи как на территории Украины, так и на ее границах, а также предоставление технической поддержки и кадрового резерва.

В частности, 8 марта ВОЗ доставила в Киев 10 тонн наборов для травматологии и экстренной хирургии, которые будут распределены по складам в 7 областях: Киевской, Полтавской, Днепропетровской, Одесской, Запорожской, Житомирской и Черкасской.

Помимо того 9–11 марта через Полтаву в Харьков отправлено 9 партий по 10 тонн каждая; в Сумы через Полтаву; в Днепр; в Херсон через Днепр; в Мариуполь через Днепр; в Николаев; в Житомир; в Запорожье и в Черкассы. Каждая партия рассчитана на 150 пациентов с травмами и 15 тыс. пациентов первичной медико-санитарной помощи в течение трех месяцев.

ВОЗ отмечает, что все предметы снабжения распределяются в тесном сотрудничестве с Министерством здравоохранения на основе оценок критических потребностей ВОЗ, рисков для здоровья населения, оценок услуг и материально-технических возможностей.

"В ближайшие дни и недели будет наблюдаться постоянный поток предметов медицинского назначения в рамках усилий по обеспечению доступа людей к основным лекарствам и медицинской помощи" , – заявляет организация.

ВОЗ также заявляет, что по состоянию на 12 марта подтвердила в общей сложности 31 нападение на медицинские учреждения в период с 24 февраля по 11 марта 2022 года, в результате которых 12 человек погибли и 34 получили ранения, из которых 8 раненых и 2 убитых были работниками здравоохранения. Другие атаки проверяются.