ОГП: из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 90 детей

В Офисе генерального прокурора сообщили, что 90 детей погибли и более 100 ранены в результате вооруженной агрессии РФ по состоянию на утро 14 марта.

Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Черниговской, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

"Только вчера в Николаевской области в результате обстрелов гражданской инфраструктуры погибли двое детей и еще двое ранены" , - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что из-за бомбардировок и обстрелов повреждено 379 учебных заведений, 59 из которых разрушены полностью. Больше всего разрушений в Донецкой области – 119 учебных заведений. В Николаевской – 30, Сумской – 28, Киевской – 35, Херсонской – 21, в столице – 24.

В ОГП добавили, что эти цифры не окончательны, ввиду отсутствия возможности осмотра мест происшествия, где вооруженные силы РФ ведут активные боевые действия и на временно оккупированных территориях.