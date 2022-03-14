ASUS приостановил поставки в Россию

Компания ASUS приостановила поставки в Россию, сообщает Українські Новини.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"ASUS подключается к цифровой блокаде и покидает РФ. Компания разработает план "эвакуации" своих сотрудников и бизнеса", - написал Федоров.

Как сообщалось, сервис YouTube начинает немедленную блокировку каналов государственных медиа России по всему миру. Сервисы TikTok и Netflix приостановили работу в России. Компания Google прекратила продажу онлайн-рекламы в России. Речь идет о поисковом сервисе, YouTube и внешних партнерах. Компания The Western Union Company, специализирующаяся на предоставлении услуг денежного посредничества, приняла решение приостановить операции на территории России и Беларуси.