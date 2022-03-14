Мэр: по Краматорску нанесли ракетный удар

Российские оккупационные войска нанесли по городу Краматорск ракетный удар. По предварительной информации, два человека погибли.

Об этом заявил﻿﻿ мэр города Александр Гончаренко.

Он опубликовал фото и видео последствий удара.

Гончаренко призвал жителей города немедленно заклеить окна скотчем, так как это помогает выдержать ударную волну от взрыва.