Мэр: по Краматорску нанесли ракетный удар

Мэр: по Краматорску нанесли ракетный удар
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Российские оккупационные войска нанесли по городу Краматорск ракетный удар. По предварительной информации, два человека погибли.

Об этом заявил﻿﻿ мэр города Александр Гончаренко.

Он опубликовал фото и видео последствий удара.

Гончаренко призвал жителей города немедленно заклеить окна скотчем, так как это помогает выдержать ударную волну от взрыва.

"Мы помогаем оперативно с восстановлением. Но на весь город, физически не хватит материалов. У кого выбьет не заклеенные окна – восстанавливать будете своими силами. Уговоры закончились!", – сказал он.
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