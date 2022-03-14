Мэр: по Краматорску нанесли ракетный удар
Российские оккупационные войска нанесли по городу Краматорск ракетный удар. По предварительной информации, два человека погибли.
Об этом заявил мэр города Александр Гончаренко.
Он опубликовал фото и видео последствий удара.
Гончаренко призвал жителей города немедленно заклеить окна скотчем, так как это помогает выдержать ударную волну от взрыва.
"Мы помогаем оперативно с восстановлением. Но на весь город, физически не хватит материалов. У кого выбьет не заклеенные окна – восстанавливать будете своими силами. Уговоры закончились!", – сказал он.