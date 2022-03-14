"Энергоатом": Все действующие в Украине АЭС работают стабильно

Все действующие в Украине атомные электростанции 14 марта работают стабильно, сообщили в "Энергоатоме".

"По состоянию на 09:30 14 марта 2022 действующие атомные электростанции Украины продолжают стабильно работать. Текущая мощность всех четырех украинских АЭС обеспечивает необходимые объемы производства электроэнергии для нужд страны. Радиационное, противопожарное и экологическое состояние на атомных станциях и прилегающих к ним территориях не изменялось и находится в пределах действующих норм" , – говорится в сообщении.

В условиях военного положения и полномасштабного вторжения РФ был усилен контроль и определена исключительная приоритетность вопросов безопасности ядерных установок над всеми остальными, добавили в "Энергоатоме".

"Основное оборудование реакторных отделений энергоблоков, помещений и зданий электростанций, периметры защищенных зон и близлежащих территорий, а также особо важные объекты АЭС за пределами их защищенных зон находятся под усиленным наблюдением и контролем" , – говорится в сообщении.

Запорожская атомная электростанция и город Энергодар уже 10 суток контролируются российским врагом. По состоянию на утро 14 марта на территории станции находится:

50 единиц техники врага;

около 400 русских военных;

много взрывчатки и оружия.

Все 6 энергоблоков ЗАЭС контролируются украинским персоналом, изменения могут проводить ротацию. Формально оккупанты не вмешиваются в работу АЭС, однако все технические решения персонал вынужден согласовывать с командиром захватчиков, говорится в сообщении.

"Работники станции находятся под сильным психологическим давлением со стороны оккупантов, весь персонал по прибытии на станцию тщательно проверяется вооруженными террористами. Все это оказывает негативное влияние на работу и ставит под угрозу ядерную и радиационную безопасность. Из-за фактической блокады Энергодара продолжаются проблемы с горючим, поставкой продуктов питания и лекарством первой необходимости" , – отмечается в сообщении.

"Энергоатом" напомнил, что руководитель НАЭК Петр Котин заявил об отказе украинских атомных электростанций от поставок российского ядерного топлива.