Как получить жилищные субсидии во время войны: разъяснение ЦПД
Министерство социальной политики защитило все льготные выплаты для украинцев, сообщает Деловая столица.
Об этом говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации при СНБО.
В Украине действует особый порядок начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий во время военного положения.
- Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначенные ранее, автоматически продолжаются на все время военного положения +1 месяц после его отмены.
- Получателям таких льгот не нужно обращаться в органы соцзащиты населения для продления.
Если вы вынужденно переселились:
- Минсоцполитики централизованно направит средства в "Ощадбанк" и на ваш банковский счет.
- Если вы получали выплаты через "Укрпочту", вы получите перевод через международную платежную систему "My Transfer".