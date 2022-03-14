Как получить жилищные субсидии во время войны: разъяснение ЦПД

Как получить жилищные субсидии во время войны: разъяснение ЦПД
Фото: facebook

Министерство социальной политики защитило все льготные выплаты для украинцев, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в заявлении Центра противодействия дезинформации при СНБО.

В Украине действует особый порядок начисления и выплаты денежных пособий, льгот и жилищных субсидий во время военного положения.

  • Льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, назначенные ранее, автоматически продолжаются на все время военного положения +1 месяц после его отмены.
  • Получателям таких льгот не нужно обращаться в органы соцзащиты населения для продления.

Если вы вынужденно переселились:

  • Минсоцполитики централизованно направит средства в "Ощадбанк" и на ваш банковский счет.
  • Если вы получали выплаты через "Укрпочту", вы получите перевод через международную платежную систему "My Transfer".
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