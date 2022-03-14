МВД: недопуск гуманитарного груза в Мариуполь - личное указание Путина

Президент РФ Владимир Путин лично распорядился не допускать гуманитарного коридора в Мариуполе.﻿ Такое мнение высказал советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко в эфире телемарафона, сообщает УНИАН.

"Самая сложная ситуация у нас в Мариуполе. Это наша боль, наше горе. И мы должны понимать, что личное указание Путина: не допускать гуманитарного коридора. Другого ответа на вопрос: почему так происходит в Мариуполе - нет. К сожалению, это личное указание президента РФ", - отметил Денисенко.

Мариуполь остается полностью заблокированным и для эвакуации, и для гуманитарного груза. По данным советника главы Офиса президента Алексея Арестовича, в результате террористических атак россиян на Мариуполь, а также сложной гуманитарной ситуации в городе погибли более 2500 человек.