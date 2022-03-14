Подоляк рассказал, как проходят переговоры с Россией

Подоляк рассказал, как проходят переговоры с Россией
Фото: twitter.com/Podolyak_M

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк рассказал, как проходят переговоры с российской делегацией в связи с вторжением РФ в Украину.

"Стороны активно выражают свои позиции, которые уже уточнены. Коммуникация тяжело, но идет", - написал он в Twitter.

Подоляк отметил, что причина разногласий в том, что в странах очень разные политические системы.

"Украина – это свободный диалог в обществе и обязательный консенсус. Россия – это ультимативное подавление собственного общества", - добавил он.
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