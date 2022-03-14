Законопроект: СНБО сможет запрещать референдумы на оккупированных территориях

Председатель ВР Руслан Стефанчук и еще 16 нардепов предлагают парламенту наделить СНБО полномочиями в военное время признавать отдельные временно удерживаемые российскими войсками территории Украины как временно оккупированные, а также деоккупированными после их освобождения, сообщает Українські Новини.

Об этом говорится в законопроекте № 7157 от 13 марта.

Вышеуказанное решение вводится в действие Президентом.

После признания территории временно оккупированной вводится запрет на проведение на них выборов депутатов местных советов, сельских, поселковых, городских председателей, местных и любых других референдумов и непризнание Украиной их последствий в случае их проведение оккупантами.

В зависимости от конкретной ситуации и военной обстановки на тех или иных территориях, признанных временно оккупированными, СНБО будет иметь полномочия вводить дополнительные меры с целью их деоккупации, препятствования установлению на них оккупационных властей и использования их для дальнейшего наступления российских войск — как вот установление особенностей реализации права собственности на имущество и его наследование, особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории, перемещение товаров на/из нее.

В пояснительной записке отмечается, сейчас военная обстановка в стране быстро и динамично изменяется, из-за чего Рада не способна в полной мере оперативно принимать решение о признании территорий временно оккупированными или деоккупированными, поэтому на военное время такие полномочия передаются СНБО.

Среди инициаторов, кроме спикера ВРУ также: его первый заместитель Александр Корниенко, представитель Рады в Конституционном Суде Ольга Совгиря ("Слуга народа") и председатель одноименной партии Елена Шуляк.