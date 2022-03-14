В ЦСК заявили о еще одном подтверждении подготовки РФ химатаки

Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информполитки заявляет о еще одном подтверждении подготовки российской армией химической атаки против Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"В оккупационном контингенте РФ обнаружено присутствие специалистов-химиков. Так, 4 суток назад в результате боя с русскими войсками у н.п. Старомлиновка (южнее Великой Новоселки, Донецкая область) было уничтожено большое количество оккупантов" , - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что среди полученных документов российских военных найдены удостоверения офицера ВС РФ узкопрофильной специализации по имени Афтаев Александр Викторович.