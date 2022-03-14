Bosch прекратил поставки бытовой техники в Россию и останавливает два завода в Санкт-Петербурге, сообщает UBR.

Ответ немецкого производителя опубликовал Дмитрий Дубилет. Компания намерена поддерживать своих сотрудников на местах.

Немецкая компания Bosch прекратила поставки бытового оборудования из ЕС в Россию. Также запущен процесс прекращения работы двух заводов в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил бывший министр Кабмина и сооснователь monobank Дмитрий Дубилет со ссылкой на официальный ответ Bosch Home Ukraine.

"Bosch была одной из немногих крупных немецких корпораций, подозрительно долго молчавшей по поводу бойкотирования России. Сегодня мы запустили по нашим каналам кампанию, чтобы обратить на это внимание. Вот получили официальный ответ" , – отметил Дубилет.

В ответе компании отмечается, что Bosch намерена поддерживать своих сотрудников на местах, а также предоставлять пожертвования Красному Кресту в Германии.

Стоит отметить, что в группу компаний Bosch входят Robert Bosch GmbH и примерно 440 дочерних предприятий и региональных компаний в 60 странах. Вместе с партнерами в сфере продаж и обслуживания компания Bosch представлена почти в 150 странах.