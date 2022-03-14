Цена на газ в Европе продолжает падать

Цена на газ в Европе обвалилась почти до $1200, сообщает UBR.

С началом открытия торгов биржевая стоимость составила $1216. Цены стабилизируются после рекордного роста на фоне снижения опасений участников рынка относительно возможных перебоев поставок.

Сегодня, 14 марта, биржевая стоимость газа в Европе с началом торгов составила €110,25 за 1 МВт·ч, или $1216 за 1000 куб. м, снизившись на 15,99%. Речь идет об апрельском фьючерсе на хабе TTF в Нидерландах, пишет РБК.

По состоянию на 9:30 по Киеву стоимость достигла $1313 за 1000 куб. м.

Так, цены корректируются после рекордного роста на прошлой неделе на фоне снижения опасений участников рынка относительно возможных перебоев поставок из России. Также на стабилизацию стоимости повлияло улучшение погодных условий в Европе.

В "Газпроме" отметили, что продолжают поставки ресурса в соответствии с заявками европейских потребителей – в объеме 109,5 млн куб. м в сутки.

Напомним, 7 марта биржевые цены на природный газ в Европе превышали $3800 за 1000 кб. м. Спрос на энергоносители вырос на фоне геополитической напряженности из-за вторжения России в Украину. К тому же на рынок давило ухудшения погодных условий.