Укрэнерго: Оккупанты снова повредили линию электропередачи к ЧАЭС

Российские оккупанты снова повредили высоковольтную линию, питающую Чернобыльскую АЭС и Славутич, сообщает Интерфакс-Украина.

"Линия, которая питает ЧАЭС и Славутич, снова повреждена оккупантами после того, как ремонтная бригада "Укрэнерго" отремонтировала ее", – сообщила компания НЭК "Укрэнерго".

В "Укрэнерго" пояснили, что 13 марта в 19:07 после проведенных ремонтной бригадой компании работ, линию поставили под напряжение и начали возобновление энергоснабжения инфраструктуры ЧАЭС и Славутича.

"Однако завершить эти работы не удалось, потому что оккупанты вскоре снова повредили линию. Ремонтная бригада "Укрэнерго" вынуждена снова ехать на оккупированную территорию близ Чернобыльской АЭС, искать и ликвидировать новое повреждение", – отметили в НЭК.

"Укрэнерго" подчеркнула, что Чернобыльская АЭС является важным объектом, который не может оставаться без надежного энергоснабжения, также от линии, питающей атомную станцию, зависит электроснабжение жителей Славутича.

"Поэтому беспрепятственный и быстрый допуск ремонтных бригад "Укрэнерго" к этой линии для проведения осмотров и ремонтов крайне важен не только для украинских потребителей, но и для Европы в целом. Это поможет избежать повторной катастрофы на Чернобыльской АЭС и сохранить жизнь и здоровье людей, которые могут стать ее жертвами", – резюмировали в компании.

Как сообщалось, 13 марта вечером министр энергетики Герман Галущенко сообщил, что электроснабжение площадки ЧАЭС возобновлено и теперь системы охлаждения отработавших ядерных сборок снова будут работать в штатном режиме, не от резервного энергопитания.

Вместе с тем Галущенко подчеркнул, что Украина, по-прежнему, нуждается в помощи международного сообщества для обеспечения ядерной безопасности, указав, что одними подвигами со стороны украинских энергетиков невозможно ее обеспечить в условиях военной агрессии.

"Поэтому я еще раз обращаюсь к нашим международным партнерам – Еврокомиссии, МАГАТЭ, ООН, ОБСЕ – помогите нам защитить ядерные объекты. Сейчас крайне важно заставить врага уйти с наших АЭС и установить 30-километровую демилитаризированную зону вокруг объектов атомной энергетики Украины ", – призвал глава Минэнерго.

Российские войска захватили ЧАЭС 24 февраля, а самую крупную в Европе Запорожскую АЭС с шестью энергоблоками по 1 ГВт каждый – 4 марта.