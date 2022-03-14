В "Люблинском треугольнике" потребовали от РФ немедленно прекратить войну
Премьер-министры стран "Люблинского треугольника" (Украина, Польша, Литва) потребовали от России немедленно прекратить боевые действия в Украине, сообщает Интерфакс-Украина.
"Только что в Варшаве завершили встречу Люблинского треугольника: Украина, Польша, Литва. Благодарен премьерам Матеушу Моравецкому и Ингриде Шимоните за практическую поддержку Украины", – написал Шмыгаль в Twitter.
По словам премьера, в общем заявлении стороны потребовали немедленного прекращения войны.
"От силы Украины зависит судьба Европы. Победит Украина – победит Европа!" – заявил Шмыгаль.