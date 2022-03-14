Мишель: у ЕС в запасе есть дополнительные меры против РФ

Глава Европейского Совета Шарль Мишель сообщил, что у Евросоюза в запасе есть дополнительные санкции против России. В частности, за полномасштабное вторжение РФ в Украину. Об этом, ссылаясь на европейские СМИ, сообщает Зеркало недели.

"Мы должны продолжать давление, чтобы изменить баланс сил. У нас есть в запасе дополнительные санкции против РФ", – сказал Мишель.

Однако, глава Евросовета не предоставил деталей о будущих мерах.

"Я не скажу. До сих пор мы заставали режим Кремля врасплох и планируем продолжать это делать. Владимир Путин полагал, что он разделяет европейцев. Перед войной он провел тщательную работу по расширению влияния, делая ставку на некоторых лидеров, а также пытаясь подорвать доверие между союзниками ЕС, используя гибридные методы. После двух недель войны мы едины, как никогда, ввели мощные санкции и оказываем помощь Украине", – отметил Мишель.

Глава Евросовета также добавил, что ЕС должен противостоять Путину.