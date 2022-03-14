Зеленский – НАТО: Не закроете небо над Украиной – ракеты упадут у вас
Президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к НАТО с просьбой закрыть небо над Украиной.
Текст соответствующего заявления Владимир Зеленский опубликовал на своей странице в Facebook.
"В прошлом году я предупреждал лидеров НАТО: если против РФ не будет жестких превентивных санкций, она пойдет войной. И я был прав. Повторю еще раз: если вы не закроете наше небо, российские ракеты упадут и на вашу территорию, на территорию НАТО. Это только вопрос времени", - пишет Владимир Зеленский.