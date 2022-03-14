Регулятор разрешил брать кредиты под залог ОВГЗ

Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) разрешила брать кредиты в банках под залог облигаций внутреннего государственного займа, сообщается на его сайте, сообщает Новое время.

Также регулятор разрешил юридическим и физическим лицам - нерезидентам открывать счета и заключать договоры по военным облигациям по упрощенной процедуре. Для физлиц – нерезидентов достаточно паспортных данных, для юридических лиц – кода/номера из торгового, банковского или судебного реестра и регистрационного удостоверения местного органа власти иностранного государства о регистрации юридического лица.

Кроме того, Нацкомиссия разрешила за счет активов институтов совместного инвестирования (ICI) осуществлять расходы, связанные с обслуживанием активов, входящих в состав активов такого ICI, и проводить операции с ними.

Напомним, что в первый день войны регулятор остановил оборот всех ценных бумаг, а Нацбанк приостановил работу валютного рынка Украины.

Минфин начал выпускать военные облигации. 1 марта ведомство разместило военные облигации на 8,1 млрд, 8 марта — на 6,7 млрд грн. Также Нацбанк купил военных облигаций на 20 млрд грн.