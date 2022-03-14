МАГАТЭ: Персонал ЧАЭС больше не в состоянии работать
Персонал Чернобыльской АЭС больше не производит ремонт и техническое обслуживание оборудования. Это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы почти три недели.
Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси, передает "Энерготатом"
"211 человек – технический персонал и сотрудники службы охраны – до сих пор не могут смениться. Они вступили на смену накануне российского вторжения на территорию объекта. В связи с тем, что ситуация ухудшается, все большую актуальность приобретает инициатива МАГАТЭ по обеспечению безопасности и физической безопасности атомных электростанций Украины", - отметил он.