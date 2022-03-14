МАГАТЭ: Персонал ЧАЭС больше не в состоянии работать

Персонал Чернобыльской АЭС больше не производит ремонт и техническое обслуживание оборудования. Это связано с физической и психологической усталостью после непрерывной работы почти три недели.

Об этом говорится в заявлении генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гроси, передает "Энерготатом"