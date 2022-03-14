Энергоатом: Оккупанты собираются взрывать боеприпасы напротив энергоблока ЗАЭС
Захватившие Запорожскую АЭС оккупанты планируют взорвать боеприпасы напротив энергоблока №1, сообщила пресс-служба "Энергоатома".
В сообщении отмечается, что в ближайший час оккупанты планируют приступить к "утилизации" боеприпасов прямо на площадке станции возле руин учебно-тренировочного центра ЗАЭС.
"Другими словами, сумасшедшие решисты собираются взрывать боеприпасы прямо напротив энергоблока №1 атомной станции", - подчеркнул "Энергоатом".